Температура в отопительной системе Челябинска будет регулироваться по погоде

Температура в отопительной системе Челябинска будет регулироваться по погоде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Аргументы и факты

Ранее сообщалось, что глава города подписал распоряжение № 13285 о начале отопительного периода 2025−2026 годов.

«АО “УСТЭК-Челябинск” с 29 сентября приступает к переводу системы теплоснабжения в зимний режим», — говорится в комментарии.

В течение сентября предприятие по заявкам уже подключило к теплу большинство детских садов, образовательных и медицинских учреждений, объектов социальной сферы.

«В целях сохранения стабильной работы системы теплоснабжения процесс запуска системы отопления будет происходить постепенно, согласно графика, в течение пяти дней», — говорят в компании.

Там добавляют, что «температурный график подаваемого теплоносителя будет регулироваться в соответствии с погодными условиями: чем холоднее на улице, тем температура теплоносителя будет становиться выше».

Отметим, в Челябинске есть другие зоны теплоснабжения, где работают другие сетевые организации, а также МУП «ЧКТС».