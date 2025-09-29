В Театре имени Маяковского открылся VIII Большой Детский фестиваль

В этом году оргкомитет получил рекордную, 841-ю заявку из России, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Беларуси. На фестивале представят 42 спектакля, 14 фильмов, 18 мультфильмов.
С самого утра в фойе Театра имени Маяковского веселая суета — 28 сентября в столицу съехались детские театральные коллективы из России и ближнего зарубежья.
Долгожданный смотр открылся 28 сентября спектаклем Егора Перегудова «Багдадский вор и черная магия». Другие события столичной программы развернутся в Московском Губернском театре, РАМТе, Московском театре кукол, Театре Моссовета, Театре Терезы Дуровой, Российской государственной детской библиотеке, Центральном музее кино.
В этом году программа охватывает четыре направления: драматический театр (12 постановок), музыкальный театр (девять постановок), театр кукол (13 постановок), инклюзивные спектакли (восемь постановок).
В числе драматических спектаклей — постановка Тверского ТЮЗа «Людвиг XIV и Тутта единственная», «Руслан и Людмила» Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац из Алматы, «Сказка о царе Салтане» Томского областного ТЮЗа, «Иммануил Ч.» Городского драматического театра «Поиск» из Лесосибирска, «Зима, когда я вырос» Новгородского театра для детей и молодежи «Малый», «Манолито Очкарик» Омского областного ТЮЗа имени ХХ-летия Ленинского комсомола, «Гроза» Донецкого республиканского академического молодежного театра. По традиции зрителей ждет обширная программа кукольных театров.
Как рассказал художественный руководитель Большого Детского фестиваля (БДФ) Сергей Безруков, в этом году фестиваль стал частью национального проекта «Семья».
— Для нас это крайне важно, ведь Большой Детский фестиваль — не только про детей, но и про семью в разных ее проявлениях. Он открыт для всех: для маленьких зрителей, которые впервые знакомятся с миром театра, кино и литературы; для подростков, которые ищут ответы на свои вопросы и находят на сцене отражение собственных переживаний, для родителей, которые видят в искусстве пространство для общения и понимания своих детей, — подчеркнул Сергей Безруков.
Он отметил, что в программу вошли самые лучшие спектакли со всей страны — от Нягани до Краснодара.
— Могу заверить: качественных детских и подростковых спектаклей с каждым годом все больше. Это отмечают и эксперты, отбирающие их для нашего фестиваля. Сегодня детские спектакли — это не только театры кукол и ТЮЗы. Тут и драматические, и музыкальные, и оперные театры. Не надо далеко ходить: в нашем Московском Губернском тоже немало семейных спектаклей — любовь и интерес к театру, этику поведения, умение смотреть и видеть нужно воспитывать с юных лет, — добавил Сергей Безруков.
Особое внимание уделено инклюзивным спектаклям, таким как «Жизнь насекомых» московского Творческого объединения «тутвамнетеатр», «Шутейные рассказы» воронежского «Театра равных», «Крошечка-Хаврошечка» Няганского ТЮЗа, «Кошкин дом» инклюзивного театра-студии «Лестница» из Краснодара. Смотр продлится до 14 ноября.
Отличительная особенность этого фестиваля в том, что победителей определяют не взрослые, а независимое детско-юношеское жюри.
В состав жюри под руководством Стэфании Заровной вошли 28 детей и подростков из Москвы, Московской, Самарской, Орловской, Ростовской, Иркутской и Тульской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Стэфания Заровная, актриса, председатель детского жюри БДФ:
— От этого фестиваля жду ярких эмоций, профессионального роста и творческих открытий, потому что этот смотр для нас, молодых актеров, еще и площадка для знакомств и обмена опытом. Больше всего я жду «Муху-цокотуху» Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, потому что я родом из Норильска, с Севера, я знаю, что ребята вложили в этот спектакль колоссальный труд. Ну, а вообще, на БДФ не бывает средних и тем более слабых спектаклей, здесь показывают лучшее, и поэтому работа нашего детского жюри очень сложная. Итоговые обсуждения бывают очень жаркими.