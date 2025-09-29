В Театре имени Маяковского открылся VIII Большой Детский фестиваль

— От этого фестиваля жду ярких эмоций, профессионального роста и творческих открытий, потому что этот смотр для нас, молодых актеров, еще и площадка для знакомств и обмена опытом. Больше всего я жду «Муху-цокотуху» Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, потому что я родом из Норильска, с Севера, я знаю, что ребята вложили в этот спектакль колоссальный труд. Ну, а вообще, на БДФ не бывает средних и тем более слабых спектаклей, здесь показывают лучшее, и поэтому работа нашего детского жюри очень сложная. Итоговые обсуждения бывают очень жаркими.