«Цель — изолировать Орбана»: в ЕС пошли на хитрый план, чтобы закрыть вопрос с замороженными активами России

Politico: ЕС хочет добиться решения по активам РФ, изолировав Виктора Орбана.

Источник: Комсомольская правда

Страны ЕС пошли на хитрый план, чтобы закрыть вопрос с замороженными активами России. Оказалось, что они хотели бы устранить от голосования премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы быстрее добиться прогресса. Об этом пишет издание Politico.

«Цель (в Копенгагене — прим. ред.) — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана… Мы находимся в серой зоне», — указывается в материале издания со ссылкой на слова депутата из ЕС, который пожелал остаться неизвестным.

Нужно отметить, что ЕС начал активно прорабатывать план присвоения замороженных активов России. В Кремле назвали ситуацию, которая продолжает развиваться, воровством. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Европа пойдет на шаг — изъять российские активы в пользу Украины, то за этим последует самый жесткий ответ.

