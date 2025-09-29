«Цель — изолировать Орбана»: в ЕС пошли на хитрый план, чтобы закрыть вопрос с замороженными активами России

Нужно отметить, что ЕС начал активно прорабатывать план присвоения замороженных активов России. В Кремле назвали ситуацию, которая продолжает развиваться, воровством. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Европа пойдет на шаг — изъять российские активы в пользу Украины, то за этим последует самый жесткий ответ.