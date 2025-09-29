Страны ЕС пошли на хитрый план, чтобы закрыть вопрос с замороженными активами России. Оказалось, что они хотели бы устранить от голосования премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы быстрее добиться прогресса. Об этом пишет издание Politico.
«Цель (в Копенгагене — прим. ред.) — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана… Мы находимся в серой зоне», — указывается в материале издания со ссылкой на слова депутата из ЕС, который пожелал остаться неизвестным.
Нужно отметить, что ЕС начал активно прорабатывать план присвоения замороженных активов России. В Кремле назвали ситуацию, которая продолжает развиваться, воровством. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Европа пойдет на шаг — изъять российские активы в пользу Украины, то за этим последует самый жесткий ответ.