Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии допустили, что уже находятся в состоянии войны с Россией

Великобритания, вероятно, уже находится в состоянии войны с Россией, заявила экс-глава британского разведывательного управления MI5 (занимается контрразведкой) Элиза Мэннингем-Буллер в интервью шотландскому лорду-спикеру Джону Макфолу.

Источник: РБК

«Я думаю, что она [экс-советник президента США Фиона Хилл] может быть права в том, что мы уже в войне с Россией. Это другой вид войны, но враждебность: кибератаки, нападения, обширная разведывательная деятельность», — сказала она (цитата по The Guardian).

Хилл в интервью изданию ранее высказала мнение, что Москва находится в состоянии войны с Западом.

Президент России Владимир Путин однократно заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО, заявления о возможности атаки на западные страны он называл «чушью».

Министр иностранных дел Сергей Лавров после начала военной операции отмечал, что западные страны, оказывая военную помощь Украине, ведут против России «прокси-войну». В Кремле говорили о фактическом участии Североатлантического альянса в конфликте с Россией на стороне Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше