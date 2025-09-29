Ричмонд
Крымский мост после остановки движения: очередь растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очереди перед досмотровыми пунктами находится 69 автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

В понедельник Крымский мост был перекрыт с 8:04. В 8:37 движение по транспортному переходу возобновили.

«По состоянию на 9 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 69 транспортных средств», — сказано в сообщении.

Со стороны Тамани затора перед пунктом ручного досмотра нет.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон. Периодически мост закрывают из соображений безопасности.

Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

