Крымский мост после остановки движения: очередь растет

Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
В понедельник Крымский мост был перекрыт с 8:04. В 8:37 движение по транспортному переходу возобновили.
«По состоянию на 9 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 69 транспортных средств», — сказано в сообщении.
Со стороны Тамани затора перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Организованы 110 пунктов досмотра с двух сторон. Периодически мост закрывают из соображений безопасности.
Добраться на полуостров также можно по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.