Ребенок погиб из-за атаки ВСУ на Подмосковье

Российские силы ПВО нейтрализовали четыре беспилотника на территории Московской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Воздушная атака была отражена над Воскресенском и Коломной. Из-за попадания беспилотника в частный дом, начался пожар. Погибли двое человек. Среди них шестилетний ребенок, подчеркнул Воробьев.