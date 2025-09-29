Ричмонд
Ребенок погиб из-за атаки ВСУ на Подмосковье

Российские силы ПВО нейтрализовали четыре беспилотника на территории Московской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Воздушная атака была отражена над Воскресенском и Коломной. Из-за попадания беспилотника в частный дом, начался пожар. Погибли двое человек. Среди них шестилетний ребенок, подчеркнул Воробьев.

Срочная новость.

