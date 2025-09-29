Дыхание зимы: первый снег и холод нагрянут на юг Казахстана

Об этом говорится в прогнозе погоды на 30 сентября и
После теплых осенних дней жители северных регионов почувствовали дыхание зимы — в ночные часы зафиксировались отрицательные температуры, в отдельных районах наблюдался дождь с переходом в снег. В ближайшие дни холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, и ухудшение погоды теперь ожидается и в южных регионах.
Так, согласно прогнозу, осадки (дождь с переходом в снег) ожидаются:
- 1 октября — в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу,
- ночью 2 октября — в Туркестанской области.
Также ожидается понижение температуры воздуха днем 1 октября до +5+10°C, ночью 2 октября прогнозируются заморозки −1−3°C.