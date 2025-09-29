Дыхание зимы: первый снег и холод нагрянут на юг Казахстана

После теплых осенних дней жители северных регионов почувствовали дыхание зимы — в ночные часы зафиксировались отрицательные температуры, в отдельных районах наблюдался дождь с переходом в снег. В ближайшие дни холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, и ухудшение погоды теперь ожидается и в южных регионах.