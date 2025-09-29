Ричмонд
Дыхание зимы: первый снег и холод нагрянут на юг Казахстана

На юге Казахстана почувствуют дыхание зимы: ожидаются осадки и похолодание, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

Об этом говорится в прогнозе погоды на 30 сентября и 1—2 октября, который предоставили синоптики.

После теплых осенних дней жители северных регионов почувствовали дыхание зимы — в ночные часы зафиксировались отрицательные температуры, в отдельных районах наблюдался дождь с переходом в снег. В ближайшие дни холодный антициклон продолжит свое движение через территорию Казахстана, и ухудшение погоды теперь ожидается и в южных регионах.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Так, согласно прогнозу, осадки (дождь с переходом в снег) ожидаются:

  • 1 октября — в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу,
  • ночью 2 октября — в Туркестанской области.

Также ожидается понижение температуры воздуха днем 1 октября до +5+10°C, ночью 2 октября прогнозируются заморозки −1−3°C.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»