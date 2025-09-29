В Ленобласти установлена организация, распространявшая суррогатный алкоголь

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили организацию, предположительно, ставшую источником распространения некачественного алкоголя, от которого погибли люди. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, указанная компания находится в поселке Трубников бор Тосненского района Ленинградской области. Сейчас там проводятся следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются все каналы поставки суррогатного алкоголя и лица, причастные к преступлению.
Ранее сообщалось, что в Сланцевском районе Ленинградской области 19 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. Также шесть человек скончались от ядовитого спиртного в Кингисеппском и Волосовском районах.
Юрист Иван Соловьев отмечал, что продавцам суррогата из Ленинградской области грозит до 14 лет колонии.