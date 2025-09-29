Волонтеры отвозят гумпомощь практически каждый месяц

В районе Коньково открылся Центр гуманитарной помощи. Его основала президент фонда «Хранители добра» Маргарита Федоренко. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в гостях у ребят.
Небольшое помещение, в котором раньше располагался кабинет участкового, теперь отдано на нужды фронта. Работа там кипит с самого утра. Волонтеры привозят вещи, сети и посылки, которые меньше чем через месяц уедут к нашим солдатам на фронт.
— Нам это помещение отдали в мае, а гуманитарную помощь мы возим с 2022 года. Теперь станет удобнее ее собирать, упаковывать и хранить, — рассказала «Вечерней Москве» основатель фонда Маргарита Федоренко.
В скором времени при входе волонтеры собираются сделать музей. Сейчас там уже есть несколько экспонатов, например, сбитые вражеские дроны, сухой паек российского солдата и другие.
Комнату уже украсили рисунками ребят из подшефного детского сада. На них дети из Донецка и Мариуполя пишут свои пожелания и слова благодарности для волонтеров.
— Мы надеемся, что наш музей будет пополняться. К сожалению, сейчас очень сложно что-то вывезти из зоны СВО, все очень тщательно проверяют, — рассказала Маргарита.
Позже на базе этого центра будут организованы мастер-классы для школьников и взрослых. Естественно, по изготовлению полезных для фронта вещей.
— Мы планируем запустить 3D-печать. Кроме того, будем обучать всех желающих созданию различных деталей для дронов и «ампульниц» из пластика. Возможно, скоро поставим стенд для плетения маскировочных сетей, — говорит Маргарита.
Планируется запустить мастер-класс по изготовлению тактических турникетов. Грузы отправляются примерно раз в полтора месяца.
— За это время успевает накопиться то, что нам необходимо. Обычно работаем по запросу, но также привозим вещи в подшефные учреждения, — отметила Маргарита.
В Мариуполе фонд курирует детский сад, дом престарелых, погорельцев, живущих в общежитии, и семьи, которые нуждаются в помощи.
— Нам привозят очень много вещей, но, к сожалению, часто бывает так, что люди приносят что-то с дырками или не очень чистое. Такие вещи мы не можем принять, — рассказала Маргарита.
Постоянно необходимо детское питание, памперсы разного размера, влажные полотенца. Также нужны вещи для христианского приюта престарелых, такие как средства личной гигиены и одежда.
— Очень часто нам стараются передавать подарки для солдат. Мы им тоже очень рады, особенно письмам, но стоит понимать, что не все подарки можно отвезти и хранить. Например, нам как-то раз передали поделку из макарон. Понятно, что такое мы принять не можем — она просто не доедет, — отметила Маргарита.
Сейчас в Центре гуманитарной помощи волонтерами собрано уже несколько писем для солдат.
— Наши ребята за ленточкой очень ценят такие «приветы» из дома. Им приятно, если кто-то пишет искренние и длинные письма. Многие из них они забирают с собой на задания, а по возвращении или в госпитале перечитывают друг другу, — дополнила Маргарита.
Прийти в Центр гуманитарной помощи может любой желающий по будням или выходным. Сейчас они ищут человека, который мог бы дежурить в офисе и рассказывать про экспонаты музея на постоянной основе.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Третьяков, вице-президент фонда «Хранители добра»:
— Недавно мы запустили специальную программу для волонтеров. Они могут на сайте откликнуться на доброе дело и получить специальные часы, которые можно использовать при поступлении в университет. Волонтеры могут помочь нам, приехав лично или закупив необходимые вещи для солдат через маркетплейсы. Таким образом, принять участие могут все желающие не только из Москвы, но еще и из других регионов.