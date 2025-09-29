Пострадали пассажиры 15 и 19 лет: на дороге Уфа-Оренбург столкнулись две иномарки

Вчера днем, 28 сентября, на 12 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись две иномарки. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.
Chevrolet Nexia, за рулем которой была 40-летняя жительница Уфимского района, столкнулась с впереди стоящим Mercedes-Benz. В результате ДТП пострадали пассажиры «Нексии» 15 и 19 лет, их доставили в медицинское учреждение.
— По факту ДТП начато разбирательство, — сообщает ГАИ.
