Пострадали пассажиры 15 и 19 лет: на дороге Уфа-Оренбург столкнулись две иномарки

В Уфе в ДТП с Chevrolet и Mercedes пострадали пассажиры 15 и 19 лет.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 28 сентября, на 12 километре автодороги Уфа-Оренбург столкнулись две иномарки. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Chevrolet Nexia, за рулем которой была 40-летняя жительница Уфимского района, столкнулась с впереди стоящим Mercedes-Benz. В результате ДТП пострадали пассажиры «Нексии» 15 и 19 лет, их доставили в медицинское учреждение.

— По факту ДТП начато разбирательство, — сообщает ГАИ.

