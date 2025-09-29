Телефонные мошенники начали охоту на именинниц с «подарками от близких»

Ранее сообщалось ещё об одной схеме мошенничества: злоумышленники создают фальшивые чаты в мессенджерах, имитирующие рабочие или бытовые группы. Затем они приглашают пользователей в поддельные сообщества учебных заведений, управляющих компаний, детских садов или профессиональных объединений. Цель аферистов — заманить жертв на фишинговый сайт, чтобы украсть их данные с портала «Госуслуги».