Женщина умерла на 2,5 минуты и нашла своё предназначение: что она увидела на том свете

В возрасте 21 года Баркер попала в серьезную автокатастрофу. В больнице врачи диагностировали у нее переломы позвоночника и ноги, а также множественные внутренние повреждения. Из-за отсутствия медицинской страховки девушке пришлось ждать операции 17 часов. Во время хирургического вмешательства ее сердце остановилось на две с половиной минуты. Баркер рассказала, что в этот момент она ощутила, как покидает свое тело. По ее словам, она видела светящихся существ, которые находились за спинами хирургов. Эти существа, по ее описанию, переливались серебристо-белым, золотым, желтым и синим цветами и не имели признаков пола.