Женщина умерла на 2,5 минуты и нашла своё предназначение: что она увидела на том свете

Жительница американского штата Техас Триша Баркер пережила клиническую смерть и поделилась своей историей с журналистами. Об этом сообщило издание Daily Mail.
В возрасте 21 года Баркер попала в серьезную автокатастрофу. В больнице врачи диагностировали у нее переломы позвоночника и ноги, а также множественные внутренние повреждения. Из-за отсутствия медицинской страховки девушке пришлось ждать операции 17 часов. Во время хирургического вмешательства ее сердце остановилось на две с половиной минуты. Баркер рассказала, что в этот момент она ощутила, как покидает свое тело. По ее словам, она видела светящихся существ, которые находились за спинами хирургов. Эти существа, по ее описанию, переливались серебристо-белым, золотым, желтым и синим цветами и не имели признаков пола.
Баркер отметила, что в этом состоянии она могла проходить сквозь стены. Позже она оказалась на зеленом пастбище, где, как она утверждает, встретила своего умершего деда и ощутила присутствие бога. Она описала это как мощную вибрацию, наполненную чистой любовью. По словам женщины, бог сообщил ей, что ее предназначение — быть учителем. После этого она пришла в себя. Этот случай изменил ее жизнь: Баркер уверовала в бога и стала преподавателем.
Ранее в США зафиксировали другой необычный случай. Житель страны Винсент Толман очнулся после 45 минут клинической смерти, когда его уже поместили в мешок для тел. Причиной его состояния стало чрезмерное употребление добавки для бодибилдинга.