На юге Волгограда упало давление воды после масштабных работ

Жители Заканальной части Красноармейского района Волгограда столкнулись сегодня утром с неприятностью: в их домах значительно снизилось давление воды. Для удобства горожан оперативно организовали подвоз питьевой воды, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на «Концессии водоснабжения».
Причина кроется в технологическом нарушении, которое произошло минувшей ночью. После завершения масштабных плановых работ, когда систему водоснабжения начали заполнять, на одном из трубопроводов случилась авария. Бригада уже активно работает на месте, устраняя неисправность.
Специалисты поясняют: обратное заполнение системы водой — это всегда ответственный и рискованный процесс. Инженерные сети испытывают серьезные нагрузки, что иногда приводит к таким неисправностям. К тому же, большая часть времени при таких работах уходит именно на опустошение и последующее заполнение огромной сети.
Важно отметить, что всего несколько дней назад, на прошедших выходных, «Концессии водоснабжения» провели огромный комплекс профилактических и ремонтных работ в южных районах Волгограда. Выполнили около 50 различных мероприятий: заменили десятки крупных задвижек (от 300 до 800 мм), обслужили автоматизированные системы управления, подключили новый участок трубопровода в Купоросной балке, где предварительно заменили 1,5 километра старых труб.