На юге Волгограда упало давление воды после масштабных работ

Специалисты поясняют: обратное заполнение системы водой — это всегда ответственный и рискованный процесс. Инженерные сети испытывают серьезные нагрузки, что иногда приводит к таким неисправностям. К тому же, большая часть времени при таких работах уходит именно на опустошение и последующее заполнение огромной сети.