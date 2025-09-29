Умершая на 2,5 минуты американка рассказала о загробном мире

Издание уточняет, что в 21 год женщина попала в автокатастрофу. С множественными внутренними травмами, переломами позвоночника и ноги она была доставлена в больницу. Как отмечает DM, из-за отсутствия страховки Баркер была вынуждена ждать операцию 17 часов. Женщина утверждает, что, лежа на операционном столе, она почувствовала, как покидает собственное тело. Позже врачи рассказали ей, что в тот момент у нее на пару минут остановилось сердце.