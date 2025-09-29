Умершая на 2,5 минуты американка рассказала о загробном мире

Американка Триша Баркер из штата Техас рассказала, что «умерла» на 2,5 минуты и видела загробный мир. Ее слова приводит Daily Mail.
Издание уточняет, что в 21 год женщина попала в автокатастрофу. С множественными внутренними травмами, переломами позвоночника и ноги она была доставлена в больницу. Как отмечает DM, из-за отсутствия страховки Баркер была вынуждена ждать операцию 17 часов. Женщина утверждает, что, лежа на операционном столе, она почувствовала, как покидает собственное тело. Позже врачи рассказали ей, что в тот момент у нее на пару минут остановилось сердце.
Баркер вспомнила, что тогда видела светлых существ позади хирургов. Эти обитатели загробного мира состояли из серебристо-белого, золотого, желтого и синего цветов.
«Они были андрогинными: ни мужчины, ни женщины», — рассказала американка.
По воспоминаниям женщины, в этом состоянии она могла проходить сквозь стены и в какой-то момент попала на красивое зеленое пастбище, где встретилась со своим покойным дедом. Затем Баркер увидела бога и даже смогла немного поговорить с ним. Бог сказал ей, что ее призвание — преподавать.
«Это было что-то, что вы не могли отрицать, как вибрация», — поделилась Баркер своими ощущениями.
Вскоре она очнулась. По словам американки, после увиденного она поверила в бога и стала учительницей.
