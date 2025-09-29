Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Il Fatto Quotidiano: Запад использует инциденты с БПЛА для перевооружения

РИМ, 29 сентября. /ТАСС/. Западные политики и СМИ продолжают делать заявления о якобы «российских провокациях» с БПЛА в Европе, однако результаты проверок, в том числе со стороны национальных разведслужб и НАТО, их опровергают. Об этом говорится в публикации итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.

Источник: Reuters

В статье отмечается, что для описания инцидентов с беспилотниками лидеры ЕС любят использовать такие формулировки, как «преднамеренная атака» или «гибридная война». В то же время анализы НАТО, Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), разведывательных служб и независимых журналистов говорят об обратном — как правило, большинство таких инцидентов оказываются частью стандартных операций или следствием помех, создаваемых украинскими глушилками, без каких-либо доказательств военных намерений России, говорится в публикации.

Il Fatto Quotidiano указывает, что обвинения со стороны западных лидеров, которые раздуваются рядом СМИ и впоследствии опровергаются расследованиями, «создают атмосферу страха, необходимую для перевооружения Европы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о том, что военная авиация РФ якобы вторгалась в воздушное пространство других стран, безосновательными и бездоказательными. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают согласие Трампа с тем, что страны НАТО должны сбивать самолеты РФ, если они вторгаются в пространство альянса. Представитель Кремля в связи с этим напомнил заявления Минобороны России: «Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими и самым строгим образом их соблюдает».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше