В статье отмечается, что для описания инцидентов с беспилотниками лидеры ЕС любят использовать такие формулировки, как «преднамеренная атака» или «гибридная война». В то же время анализы НАТО, Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), разведывательных служб и независимых журналистов говорят об обратном — как правило, большинство таких инцидентов оказываются частью стандартных операций или следствием помех, создаваемых украинскими глушилками, без каких-либо доказательств военных намерений России, говорится в публикации.
Il Fatto Quotidiano указывает, что обвинения со стороны западных лидеров, которые раздуваются рядом СМИ и впоследствии опровергаются расследованиями, «создают атмосферу страха, необходимую для перевооружения Европы».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о том, что военная авиация РФ якобы вторгалась в воздушное пространство других стран, безосновательными и бездоказательными. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают согласие Трампа с тем, что страны НАТО должны сбивать самолеты РФ, если они вторгаются в пространство альянса. Представитель Кремля в связи с этим напомнил заявления Минобороны России: «Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими и самым строгим образом их соблюдает».