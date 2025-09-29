Il Fatto Quotidiano: Запад использует инциденты с БПЛА для перевооружения

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о том, что военная авиация РФ якобы вторгалась в воздушное пространство других стран, безосновательными и бездоказательными. Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают согласие Трампа с тем, что страны НАТО должны сбивать самолеты РФ, если они вторгаются в пространство альянса. Представитель Кремля в связи с этим напомнил заявления Минобороны России: «Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими и самым строгим образом их соблюдает».