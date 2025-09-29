В МИД Италии опровергли угрозу ударов российских беспилотников

Таяни считает, что итальянцам не стоит переживать по поводу возможных атак российских беспилотников. Дипломат добавил, что силы ПВО республики мониторят ситуацию и охраняют воздушное пространство страны. Он уточнил, что результативность ВВС Италии очень высокая, поэтому все угрозы будут нейтрализованы, пишут «Ведомости» со ссылкой на телеканал Rainews.
Министр также акцентировал внимание на том, что МИД Италии «абсолютно» уверен в заверениях Москвы об отсутствии намерений нападать на Европу. Он отметил, что общался на тему потенциальной угрозы со стороны России с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Таяни подчеркнул, что в Минобороны также не видят «ничего тревожного».
Напомним, ряд стран НАТО после инцидента с нарушившими воздушное пространство беспилотниками в Польше 10 сентября сообщают о неизвестных дронах в своем воздушном пространстве. Так, Дания подняла истребители на фоне сообщений о неизвестных БПЛА от жителей острова Борнхольм в Балтийском море. Самолеты совершили несколько «отвлекающих» маневров в небе. Ранее в Дании из-за неопознанных БПЛА временно прекращали работу аэропортов. В Норвегии также зафиксировали беспилотники в своем воздушном пространстве.