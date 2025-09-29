Нижегородцам напомнили о мерах социальной поддержки

Помимо выплат пенсий и пособий, в Нижегородской области работают более 20 Центров общения старшего поколения, где люди «серебряного» возраста получают новые знания по компьютерной и пенсионной грамотности, навыки работы в Интернете и участвуют в общественной жизни своего района. За время существования ЦОСП проведено более 5 тысяч запоминающихся мероприятий для районов области и ее жителей, которые посетили свыше 400 человек.