Нижегородцам напомнили о мерах социальной поддержки

952 000 пенсионеров проживает в Нижегородской области. Об этом сообщает Отделение СФР по Нижегородской области.

Источник: Время

Все они получают пособия и выплаты по разным направлениям. Более 799 000 человек ОСФР выплачивает пенсию по старости, более 50 600 — по инвалидности. Около 33 500 человек получают поддержку в случае потери кормильца.

Гражданам, достигшим 80-летнего возраста и получающим страховую пенсию по старости, в два раза автоматически увеличивается ее фиксированная часть. Кроме этого, им назначается доплата за уход. Начисление надбавки происходит в беззаявительном порядке. Специалисты ОСФР производят перерасчет в связи с 80-летием самостоятельно на основании имеющихся данных.

Помимо выплат пенсий и пособий, в Нижегородской области работают более 20 Центров общения старшего поколения, где люди «серебряного» возраста получают новые знания по компьютерной и пенсионной грамотности, навыки работы в Интернете и участвуют в общественной жизни своего района. За время существования ЦОСП проведено более 5 тысяч запоминающихся мероприятий для районов области и ее жителей, которые посетили свыше 400 человек.

«Международный день пожилых людей — это еще один повод оказать внимание старшему поколению. Для нас важно не только обеспечивать своевременную и полную выплату пенсий, но и создавать условия для продолжительного активного долголетия в наших Центрах общения», — отмечает управляющий Отделением Соцфонда по Нижегородской области Арина Садулина.