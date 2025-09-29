В Челябинской области задержали водителя с правами из Советского союза

Возраст мужчины не уточняется, а все произошло в Магнитогорске.
«Судом установлено, что 31 августа 2025 года у дома 153 по проспекту Карла Маркса житель города не выполнил законное требование сотрудника полиции о предоставлении водительского удостоверения, а также регистрационных документов на транспортное средство», — говорится в сообщении Правобередного райсуда.
Южноуралец управлял Skoda Octavia, из материалов дела следует, что «гражданин предъявил заламинированные бумаги с неизвестными печатями СССР, пояснив, что документы, выданные ему в органах ГИБДД РФ, не признает».
В итоге мужчина признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, ему назначено 70 часов обязательных работ.
Постановление суда не вступило в законную силу.