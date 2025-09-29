До 300 тысяч рублей может заработать упаковщик конфет в Нижегородской области

Аналитики hh.ru составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений для рабочих и производственников. Так, сервисный инженер Tetra Pak может заработать до 400 тысяч рублей, а курьер лёгких посылок — до 300 тысяч рублей. Упаковщик конфет на производстве может рассчитывать на заработок от 179 до 298 тысяч рублей за вахту.