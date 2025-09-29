До 300 тысяч рублей может заработать упаковщик конфет в Нижегородской области

В Нижегородской области сохраняется острая нехватка рабочих и производственных специалистов. По данным hh.ru, только в августе 2025 года в этих сферах было открыто около 10 тысяч вакансий — почти 39% от общего числа предложений на региональном рынке труда.
Несмотря на рост зарплат, дефицит кадров сохраняется. В сегменте «Рабочий персонал» на одну вакансию приходится всего 3,9 резюме, а в «Производстве и сервисном обслуживании» — 3,6.
При этом доход в этих профессиях растёт быстрее среднерыночного. За год медианная зарплата по региону выросла на 13% — с 62,1 тысячи рублей до 70 тысяч рублей. В производственных специальностях рост составил +14% (до 91,6 тысячи рублей), а в сегменте «Рабочий персонал» — +15% (до 92,3 тысячи рублей).
Аналитики hh.ru составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений для рабочих и производственников. Так, сервисный инженер Tetra Pak может заработать до 400 тысяч рублей, а курьер лёгких посылок — до 300 тысяч рублей. Упаковщик конфет на производстве может рассчитывать на заработок от 179 до 298 тысяч рублей за вахту.
Ранее сайт pravda-nn.ru разбирался, каких специалистов не хватает в Нижегородской области.