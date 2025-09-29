Санкт-петербургские ученые создали безопасный пигмент для косметики

Ученые предложили окрашивать гидроксиапатит (минерал, входящий в состав зубной эмали и костной ткани) ионами железа. Таким образом они могут получить красивые оттенки красного, которые подходят для создания губной помады, теней и другой декоративной косметики. Чтобы регулировать цвет наночастиц, исследователи изменяли условия синтеза, такие как уровень pH (водородный показатель) и количество добавляемого железа. Ученые уже подготовили пробный бальзам для губ, который при нанесении придал коже желаемый красный оттенок.