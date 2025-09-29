Санкт-петербургские ученые создали безопасный пигмент для косметики

Безопасный для человека и окружающей среды пигмент для косметики разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Ученые предложили окрашивать гидроксиапатит (минерал, входящий в состав зубной эмали и костной ткани) ионами железа. Таким образом они могут получить красивые оттенки красного, которые подходят для создания губной помады, теней и другой декоративной косметики. Чтобы регулировать цвет наночастиц, исследователи изменяли условия синтеза, такие как уровень pH (водородный показатель) и количество добавляемого железа. Ученые уже подготовили пробный бальзам для губ, который при нанесении придал коже желаемый красный оттенок.
«Для измерения цвета оказалось достаточно взять простой колориметр (это доступно любому желающему) и получить результат не хуже, чем при использовании дорогостоящего оборудования, которое могут себе позволить только крупные компании, специализирующиеся на подборе цвета. Это делает разработанную нами методику по-настоящему доступной для любого», — отметила автор работы, член группы синтеза и исследования наночастиц и наноматериалов СПбГУ, руководитель гранта Российского научного фонда Наталья Бобрышева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.