Артист Гарик Сукачёв задолжал налоговой почти миллион рублей

Сумма долга составляет ₽812 тысяч. Несмотря на это, музыкант продолжает гастролировать по России: в ближайшие полгода у него запланировано минимум семь концертов, первый из которых пройдёт в октябре в Краснодаре. Однако продажи билетов пока остаются невысокими — выкуплена лишь примерно четверть доступных мест.