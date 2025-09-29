В Узбекистан идут похолодание и дожди: прогноз на неделю от Узгидромета

Последние дни сентября по всей территории республики сохраняется сухая и тёплая погода. Температура воздуха днём достигнет 26−29°, местами поднимется до 31°. Лишь на севере страны будет небольшое похолодание — до 17−22°.
Когда ждать перемен?
Серьёзные изменения начнутся с 1 октября: на всю территорию республики придет прохладный и влажный воздух из Казахстана. В этот день по Каракалпакстану, северу Навоийской и Ташкентской областям пройдут дожди.
2 октября дожди ожидаются в Ферганской долине, а также ночью и утром по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям. 3 октября осадки сохранятся только в отдельных районах Ферганской долины.
Насколько похолодает?
Температура воздуха
3 октября температура по большей части республики вновь немного повысится — на 2−3 градуса.
По республике местами возможен усиленный ветер до 13−18 м/с, а в отдельных районах — даже с пыльными позёмками.
Прогноз для Ташкента
В столице с 28 по 30 сентября будет без осадков. Дожди пройдут ночью и утром
Температура:
29—30 сентябряночью 15−17°C, днем 26−29°C. 1—2 октябряночью 8−11°C, днем 18−21°C.
- 3 октября ночью 8−11°C, днем 22−24°C.