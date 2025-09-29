Ричмонд
В Узбекистан идут похолодание и дожди: прогноз на неделю от Узгидромета

Vaib.uz (Узбекистан. 29 сентября). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшую неделю. Середина недели принесет жителям Узбекистана похолодание и дожди — в страну идет волна прохладного и влажного воздуха с севера, из районов Казахстана.

Последние дни сентября по всей территории республики сохраняется сухая и тёплая погода. Температура воздуха днём достигнет 26−29°, местами поднимется до 31°. Лишь на севере страны будет небольшое похолодание — до 17−22°.

Когда ждать перемен?

Серьёзные изменения начнутся с 1 октября: на всю территорию республики придет прохладный и влажный воздух из Казахстана. В этот день по Каракалпакстану, северу Навоийской и Ташкентской областям пройдут дожди.

2 октября дожди ожидаются в Ферганской долине, а также ночью и утром по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям. 3 октября осадки сохранятся только в отдельных районах Ферганской долины.

Насколько похолодает?

Температура воздуха 1—2 октября понизится сразу на 8−10 градусов. В ночные и утренние часы температура опустится до 8−13°C, днем воздух не прогреется выше 18−23°C. На севере страны будет ещё холоднее: ночью ожидается 4−9°C, днем — 15−18°C.

3 октября температура по большей части республики вновь немного повысится — на 2−3 градуса.

По республике местами возможен усиленный ветер до 13−18 м/с, а в отдельных районах — даже с пыльными позёмками.

Прогноз для Ташкента

В столице с 28 по 30 сентября будет без осадков. Дожди пройдут ночью и утром 1—2 октября. 3 октября снова ожидается сухая погода. Ветер восточный, 3 октября сменится на западный, 3−8 м/с, возможны порывы до 10−12 м/с.

Температура:

  • 29—30 сентября ночью 15−17°C, днем 26−29°C.
  • 1—2 октября ночью 8−11°C, днем 18−21°C.
  • 3 октября ночью 8−11°C, днем 22−24°C.