Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске ввели карантин из-за сорняка

Карантинная повилика разрослась на участке в Батайске, введен фитосанитарный контроль.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске обнаружили очаг повилики. Теперь в районе распространения карантинного сорняка установлен фитосанитарный контроль, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Как уточнили в надзорном ведомстве, сорняком заросла территория в 1 га. Теперь на указанном участке земли запрещено выращивать семена для посева и пасти скот. Почву и грунт нельзя вывозить и брать для набивки парников.

Карантин снимут только в том случае, если повилика больше не появится на выявленной территории в течение трех лет.

Подпишись на нас в Telegram.