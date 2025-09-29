В Батайске ввели карантин из-за сорняка

В Батайске обнаружили очаг повилики. Теперь в районе распространения карантинного сорняка установлен фитосанитарный контроль, сообщили в управлении Россельхознадзора.
Как уточнили в надзорном ведомстве, сорняком заросла территория в 1 га. Теперь на указанном участке земли запрещено выращивать семена для посева и пасти скот. Почву и грунт нельзя вывозить и брать для набивки парников.
Карантин снимут только в том случае, если повилика больше не появится на выявленной территории в течение трех лет.
