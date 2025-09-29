Подростки показали на сцене истории сверстников-героев

27 сентября состоялось торжественное закрытие молодежного музыкального фестиваля «Мелодии победной весны. Трудовому подвигу сверстников посвящается».
В мероприятии выступили победители в пяти номинациях: сольный вокал, вокальный ансамбль, хоровое исполнение, музыкально-хореографическая композиция и духовой оркестр. Еще одним подарком для гостей закрытия фестиваля стал спектакль. В нем кадеты рассказывают о подвигах их сверстников в военные годы.
— Музыкальная постановка «Мелодии победной весны. Трудовому подвигу сверстников посвящается» состоит в том числе из малоизвестных историй детей и подростков, которые внесли вклад в Победу, — отмечается в оргкомитете молодежного музыкального фестиваля.
Также гости церемонии закрытия осмотрели две уникальные выставки. Организаторы представили лучшие художественные работы победителей конкурса «#Я горжусь» в номинации «Живопись» проекта «Трудовая доблесть. Как это было», а также документальную выставку фотографа Евгения Халдея о послевоенном восстановлении Донбасса.