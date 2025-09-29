Прогноз от ученых: сила магнитной бури 30 сентября 2025

Согласно информации, предоставленной Лабораторией солнечной астрономии, по состоянию на 30 сентября 2025 года вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 16%. Это свидетельствует о низкой вероятности серьезных геомагнитных возмущений, хотя полностью исключить их появление специалисты не могут. В то же время вероятность любых геомагнитных возмущений в 30%, тогда как шансы на сохранение стабильной ситуации в магнитосфере достигают 54%.