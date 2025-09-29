В России предложили учредить День защитницы Отечества 29 сентября

Глава межрегионального движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину учредить в России День защитницы Отечества 29 сентября.
По его словам, именно в этот день 219 лет назад дочь сарапульского городничего Надежда Дурова обрезала косы и под мужским именем Александра Соколова присоединилась к казачьему полку.
Корсунов отметил, что впоследствии Дурова служила в уланском полку, отличилась в войнах с Францией, получила Георгиевский крест, стала ординарцем Кутузова и первой женщиной-офицером Российской императорской армии.
— Образ Надежды Дуровой в полной мере отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к жертве и подвигу ради Родины. Этот образ имеет глубокие исторические корни, — сказал Корсунов в беседе с РИА Новости.
Ранее, 3 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился учредить День артиста 17 января. Эту дату выбрали в честь дня рождения первого советского народного артиста и одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского.