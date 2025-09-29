Ричмонд
Зачем в Омске и области 1 октября завоют сирены

В регионе состоится плановая проверка.

Источник: Аргументы и факты

Омичей предупредили о плановом запуске сирен и перехвате телеканалов по всей Омской области в среду, 1 октября 2025 года. Об этом сообщает администрация Омского района Омской области со ссылкой на Министерство региональной безопасности.

«На улицах омичи услышат звук электросирен, а также будет осуществлён перехват телеканалов цифрового телевидения 1-го мультиплекса на территории всей Омской области», — указано в сообщении.

Проверка запланирована в период с 10:35 до 10:45 утра.

Жителей Омской области просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий в случае запуска электросирен.