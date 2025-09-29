Ричмонд
Семьям погибших участников СВО в Ангарске передали государственные награды

Родные бойцов получили ордена Мужества и медали «За отвагу».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Семьям погибших участников СВО в Ангарске передали государственные награды. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.

— Имена наших земляков будут высечены в граните мемориальных плит, которые находятся около памятника ангарчанам, погибшим при исполнении воинского долга, — пояснил глава Ангарского городского округа.

Ордена Мужества и медали «За отвагу» получили родные Георгия Кропотина, Евгения Борийчука, Сергея Жилкина, Алексея Кельяна, Петра Лисова и других бойцов.

Также администрация выразила свои соболезнования и низкий поклон за подвиг воинам-сибирякам.

