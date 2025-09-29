Семьям погибших участников СВО в Ангарске передали государственные награды. Об этом КП-Иркутск рассказал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров.
— Имена наших земляков будут высечены в граните мемориальных плит, которые находятся около памятника ангарчанам, погибшим при исполнении воинского долга, — пояснил глава Ангарского городского округа.
Ордена Мужества и медали «За отвагу» получили родные Георгия Кропотина, Евгения Борийчука, Сергея Жилкина, Алексея Кельяна, Петра Лисова и других бойцов.
Также администрация выразила свои соболезнования и низкий поклон за подвиг воинам-сибирякам.
