«Скрытые признаки абьюза»: психолог — о поведении Прилучного с новой женой

Актер Павел Прилучный признался, что карьера его жены Зепюр Брутян поставлена на стоп из-за отсутствия времени — актриса постоянно проводит время с мужем, у которого с ролями все в полном порядке. Однако на ситуацию с Зепюр уже стали обращать внимание и посторонние. И если дальше так продолжится, она рискует в принципе потерять себя не только как творческую единицу, но и личность. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала психолог Ирина Добродская.