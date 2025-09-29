«Скрытые признаки абьюза»: психолог — о поведении Прилучного с новой женой

Павел и Зепюр последние годы не разлучаются.
Актер Павел Прилучный признался, что карьера его жены Зепюр Брутян поставлена на стоп из-за отсутствия времени — актриса постоянно проводит время с мужем, у которого с ролями все в полном порядке. Однако на ситуацию с Зепюр уже стали обращать внимание и посторонние. И если дальше так продолжится, она рискует в принципе потерять себя не только как творческую единицу, но и личность. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала психолог Ирина Добродская.
«Многие девушки, когда начинают семейную жизнь, почему-то считают, что их привычная жизнь на этом заканчивается. Они “растворяются” в отношениях, отдавая все свое время партнеру, хозяйству. Пытаются угодить мужу, жертвуя своими интересами и временем. На это в том числе влияет и сам мужчина — можно сказать, что присутствуют в скрытом виде признаки абьюза. Когда мужчина открыто или с помощью манипуляций требует, чтобы женщина была рядом, — это определенная форма абьюза», — поясняет эксперт.
Прилучный и в первом браке с Агатой Муцениеце как будто «задвигал» ее на второй план. После развода карьера актрисы пошла в гору. Но такие кардинальные меры использовать для «избавления от уз» не обязательно.
Психолог Добродская советует девушкам, оказавшимся в похожих ситуациях, вспомнить о себе и своих потребностях. «Можно сходить куда-то с подружками, поехать отдохнуть одной на 2−3 дня. Прожить жизнь самой с собой. Плюс важно не останавливаться развиваться, как самой, так и в профессиональном плане. Нельзя это забрасывать. Любовь любовью, а саморазвитие никто не отменял», — резюмировала психолог.
Павел и Зепюр в браке уже три года. В 2023 году у них родился сын Микаэль. От брака с Муцениеце у Прилучного растут сын и дочь.