Против журналистки Лариной возбудили уголовное дело

Журналистка обвиняется в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством РФ для иностранных агентов.

Источник: Аргументы и факты

В Москве возбуждено уголовное дело против журналистки Оксаны Баршевой*, известной как Ксения Ларина, по обвинению в уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по столице.

По данным следствия, Баршева, признанная иностранным агентом в России, не предоставила в установленный срок необходимую информацию в уполномоченный орган.

«Баршева, по данным следствия, находится за пределами Российской Федерации», — отметили в ведомстве, добавив, что рассматривается возможность объявления её в розыск.

Минюст РФ включил Оксану Баршеву в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. Ведомство утверждает, что журналистка открыто поддерживала Украину, распространяла материалы, характерные для иностранных агентов, и продвигала антироссийские взгляды. Кроме того, она работает на иностранную организацию, деятельность которой в России признана нежелательной.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России.