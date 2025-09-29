Против журналистки Лариной возбудили уголовное дело

Минюст РФ включил Оксану Баршеву в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. Ведомство утверждает, что журналистка открыто поддерживала Украину, распространяла материалы, характерные для иностранных агентов, и продвигала антироссийские взгляды. Кроме того, она работает на иностранную организацию, деятельность которой в России признана нежелательной.