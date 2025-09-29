«Очень счастлива». Белоруска Арина Соболенко сказала, чья беременность ее очень порадовала

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, чья беременность ее очень порадовала.
Такой комментарий первая ракетка мира оставила в ответ на счастливое признание 31-летней испанки Гарбинье Мугурусу. На своей страничке в Instagram* испанская теннисистка разместила серию фото «с животиком» и мужем, подписав снимки — «Семья».
Испанская теннисистка призналась в беременности. Фото: соцсети Гарбинье Мугурусу.
Арина Соболенко поздравила в соцсетях с беременностью двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», а сейчас директора Итогового чемпионата ВTA Мугурусу.
— Поздравляю. Очень счастлива за тебя, — написала Соболенко в комментариях под публикацией.
Мугуруса ответила на поздравление Соболенко смайликом с глазами-сердечками.
* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
Кстати, сама Арина Соболенко ранее говорила, что хочет родить ребенка до 35 лет.
А недавно Соболенко показала себя в купальнике на берегу Эгейского моря.
Между тем яркий метеороид был замечен в небе над Беларусью: «Пролетел практически над Солигорском».