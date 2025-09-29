Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Очень счастлива». Белоруска Арина Соболенко сказала, чья беременность ее очень порадовала

Белоруска Арина Соболенко призналась, что счастлива из-за беременности Мугурусу.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, чья беременность ее очень порадовала.

Такой комментарий первая ракетка мира оставила в ответ на счастливое признание 31-летней испанки Гарбинье Мугурусу. На своей страничке в Instagram* испанская теннисистка разместила серию фото «с животиком» и мужем, подписав снимки — «Семья».

Испанская теннисистка призналась в беременности. Фото: соцсети Гарбинье Мугурусу.

Арина Соболенко поздравила в соцсетях с беременностью двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», а сейчас директора Итогового чемпионата ВTA Мугурусу.

— Поздравляю. Очень счастлива за тебя, — написала Соболенко в комментариях под публикацией.

Мугуруса ответила на поздравление Соболенко смайликом с глазами-сердечками.

* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Кстати, сама Арина Соболенко ранее говорила, что хочет родить ребенка до 35 лет.

А недавно Соболенко показала себя в купальнике на берегу Эгейского моря.

Между тем яркий метеороид был замечен в небе над Беларусью: «Пролетел практически над Солигорском».