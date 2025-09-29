Ричмонд
Бастрыкин взял под контроль разбитую дорогу под Волгоградом

Дорога, которая привлекла внимание федерального чиновника, находится в Дубовском районе.

Председателю Следственного комитета России доложили о состоянии разрушенной дороги в Волгоградской области. Жители Дубовского района обратились к Александру Бастрыкину с жалобой на нарушение их права на качественную дорожную инфраструктуру.

Участок дороги между селами Прямая Балка и Давыдовка пришел в негодность из-за интенсивного движения крупногабаритного транспорта, и теперь эти последствия затрудняют проезд обычных автомобилей и спецтехники. Ранее обращения волгоградлцев в различные инстанции не дали результата.

В следственном управлении СК России по Волгоградской области по этим обращениям начата процессуальная проверка. Глава федерального федомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР в регионе Василию Семенову представить промежуточные итоги проверки и сообщить о принятом решении.

Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.