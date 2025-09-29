Бастрыкин взял под контроль разбитую дорогу под Волгоградом

Участок дороги между селами Прямая Балка и Давыдовка пришел в негодность из-за интенсивного движения крупногабаритного транспорта, и теперь эти последствия затрудняют проезд обычных автомобилей и спецтехники. Ранее обращения волгоградлцев в различные инстанции не дали результата.