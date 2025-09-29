Сколько зарабатывают инженеры-лаборанты в Новосибирске в 2025 году

В Москве они могут зарабатывать до 220 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — до 180 тысяч. Об этом пишет Горсайт.
В Новосибирске инженеры-лаборанты с неполным высшим образованием могут рассчитывать на зарплату от 40 до 55 тысяч рублей при знании строительных норм и правил и умении работать с лабораторным оборудованием.
Специалисты с опытом работы от одного года и навыками работы с системами автоматизации зарабатывают от 55 до 65 тысяч рублей. Кандидаты с высшим образованием и опытом проведения лабораторных испытаний могут получать от 65 до 100 тысяч рублей.
Наибольшие зарплаты от 100 до 155 тысяч рублей доступны специалистам с профессиональными сертификатами и опытом работы в крупных компаниях. Средний возраст соискателей в Новосибирске составляет 36 лет, а 82% имеют высшее образование.