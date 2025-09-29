1 октября на Кубани пройдёт плановая проверка систем оповещения

Жителей и гостей региона просят сохранять спокойствие во время проведения проверки.
Звучание сирен — это предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». При его звуке необходимо:
настроить телевизор на один из 10 общероссийских общедоступных каналов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»);
переключить приёмники проводного вещания на первую программу «Радио России»;
настроить приёмники эфирного вещания на канал «Радио России».
После этого нужно внимательно прослушать специальное сообщение администрации Краснодарского края.
На территории Краснодарского края развёрнута масштабная система оповещения населения: более 2 100 устройств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, свыше 1 500 устройств муниципальных систем оповещения.
Такая инфраструктура позволяет своевременно доводить до жителей важную информацию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба краевой администрации.