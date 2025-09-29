Во Владивостоке стартовал федеральный проект «Музейные маршруты России»

По словам директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елены Харламовой, проект является флагманским для ведомства. «Мы давно планировали приехать во Владивосток. Здесь создана ассоциация дальневосточных музеев, которые работают в уникальных условиях огромных расстояний. И нам важно помочь выстраивать стратегию развития».
Заместитель председателя Правительства Приморского края — министр культуры и архивного дела региона Елена Бронникова отметила, что Приморский край — это уникальное место с богатым прошлым, представленным археологическими памятниками, местами воинской славы и культурным наследием.
«У нас 1582 объекта культурного наследия, что больше, чем в любом субъекте Дальневосточного федерального округа. Более 900 тысяч музейных предметов и коллекций позволяют не только хранить историю, но и популяризировать её среди молодежи», — напомнила она.
В Приморье действует 57 музеев различного уровня, в том числе Государственный музей-заповедник истории Дальнего Востока, Приморская картинная галерея и сеть муниципальных музеев. В 2024 году музеи региона посетили 634 тысячи человек, что почти вдвое превышает средние темпы роста по стране.
Отдельно она отметила ключевые проекты региона: создание этноархеологического парка «Стеклянуха», развитие федерального музея истории Дальнего Востока, сотрудничество с Эрмитажем, Третьяковской галереей и Русским музеем. Отдельное внимание она уделила выставке «Ради жизни», приуроченной к 80-летию Победы, где представлены работы 30 приморских художников о Великой Отечественной войне.
В заключение Елена Харламова подчеркнула, что в следующем году поддержку получат 32 музея Дальнего Востока, а также будут созданы детские культурно-просветительские центры на базе музеев, библиотек и домов культуры.