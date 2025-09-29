Взрывные работы проводятся в центре Владивостока ради строительства ЖК

В социальных сетях пишут, что при выполнении взрывных работ взрывчатку должны были закладывать в землю, накрывать грунтом и металлическими листами в несколько слоёв, чтобы взрывная волна ушла в землю. Но при очередном взрыве что-то было нарушено — при детонации поднялось облако пыли вместе с грунтом и металлом, которые повредили припаркованные возле таунхаусов автомобили.
Жильцы утверждают, что представители застройщика почти со всеми автовладельцами смогли договориться о компенсации, только хозяин одного из повреждённых транспортных средств, автомобиля BMW, намерен обращаться в полицию.
После неудачи рабочие начали подготовку к очередному взрыву, предупредив местных жителей, что будут поданы предупреждающие сигналы: один продолжительный — предупредительный, два продолжительных — боевой, три коротких — отбой. Завтра опасные работы будут продолжаться в период с 11 до 16 часов.
Местные жители вспоминают, что несколько лет назад эта самая стройка по решению прокуратуры была отменена. Разрешение на строительство 28-этажной высотки было аннулировано мэрией из-за наложения границ на зону охраны культурного объекта — ансамбля застройки офицерской слободы. Но в феврале 2025 года проект жилого комплекса по улице Капитана Шефнера, 23 всё-таки был утверждён градостроительным советом при администрации Владивостока.