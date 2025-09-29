Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывные работы проводятся в центре Владивостока ради строительства ЖК

Сегодня во Владивостоке проводят взрывные работы в районе улицы Капитана Шефнера, где ведётся строительство жилого комплекса, и у жителей ближайших домов есть сомнения в том, что работы выполняются с соблюдением технологий и законодательства, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В социальных сетях пишут, что при выполнении взрывных работ взрывчатку должны были закладывать в землю, накрывать грунтом и металлическими листами в несколько слоёв, чтобы взрывная волна ушла в землю. Но при очередном взрыве что-то было нарушено — при детонации поднялось облако пыли вместе с грунтом и металлом, которые повредили припаркованные возле таунхаусов автомобили.

Жильцы утверждают, что представители застройщика почти со всеми автовладельцами смогли договориться о компенсации, только хозяин одного из повреждённых транспортных средств, автомобиля BMW, намерен обращаться в полицию.

После неудачи рабочие начали подготовку к очередному взрыву, предупредив местных жителей, что будут поданы предупреждающие сигналы: один продолжительный — предупредительный, два продолжительных — боевой, три коротких — отбой. Завтра опасные работы будут продолжаться в период с 11 до 16 часов.

Местные жители вспоминают, что несколько лет назад эта самая стройка по решению прокуратуры была отменена. Разрешение на строительство 28-этажной высотки было аннулировано мэрией из-за наложения границ на зону охраны культурного объекта — ансамбля застройки офицерской слободы. Но в феврале 2025 года проект жилого комплекса по улице Капитана Шефнера, 23 всё-таки был утверждён градостроительным советом при администрации Владивостока.