Взрывные работы проводятся в центре Владивостока ради строительства ЖК

В социальных сетях пишут, что при выполнении взрывных работ взрывчатку должны были закладывать в землю, накрывать грунтом и металлическими листами в несколько слоёв, чтобы взрывная волна ушла в землю. Но при очередном взрыве что-то было нарушено — при детонации поднялось облако пыли вместе с грунтом и металлом, которые повредили припаркованные возле таунхаусов автомобили.