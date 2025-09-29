Дополнительные поезда в Москву пройдут через Нижний Новгород в ноябре

Дополнительные поезда из Кирова отправятся в столицу 31 октября, 2 и 4 ноября в 2:11. Прибытие в Москву запланировано в 14:08. В обратном направлении отправление запланировано в эти же дни в 21:25, прибытие в Киров ожидается в 10:00 на следующие сутки. На пути следования предусмотрены остановки в Нижнем Новгороде и Владимире.