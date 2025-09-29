Дополнительные поезда в Москву пройдут через Нижний Новгород в ноябре

Горьковская железная дорога запустит дополнительные поезда Киров — Москва, которые пройдут через Нижний Новгород. В пресс-службе перевозчика сообщили, что отправление составов запланировано в ноябрьские праздники.
Как рассказал начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, специалисты на постоянной основе анализируют пассажиропоток. В преддверии праздников спрос на поезда, связывающие Киров, Нижний Новгород и Москву, увеличивается.
Дополнительные поезда из Кирова отправятся в столицу 31 октября, 2 и 4 ноября в 2:11. Прибытие в Москву запланировано в 14:08. В обратном направлении отправление запланировано в эти же дни в 21:25, прибытие в Киров ожидается в 10:00 на следующие сутки. На пути следования предусмотрены остановки в Нижнем Новгороде и Владимире.