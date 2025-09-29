Против Ксении Лариной* возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента

Против уехавшей из России журналистки Оксаны Баршевой* (известной как Ксения Ларина*) возбуждено уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, пишет РИА Новости.
Как стало известно, женщину планируют объявить в розыск, сейчас следствие рассматривает данный вопрос. По данным СК, Баршева* находится за пределами России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Оксаны Баршевой*. Она подозревается в совершении преступления — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах», — следует из сообщения ведомства.
По версии следствия, она не представила в уполномоченный орган информацию, предусмотренную законом, в нарушение деятельности иноагента не позднее марта 2025 года.
Ранее в суд поступило уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя**. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в инстанции.
* Признана Минюстом РФ иностранным агентом в России.
* Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.