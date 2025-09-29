Для детей на территории Башкирии увеличили время комендантского часа

С послезавтрашнего дня, 1 октября, в Башкирии изменится время действия ночного «комендантского часа» для несовершеннолетних. Дети до 17 лет не смогут находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 06:00. Ранее, до конца сентября, запрет начинал действовать с полуночи.