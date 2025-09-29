Для детей на территории Башкирии увеличили время комендантского часа

С послезавтрашнего дня, 1 октября, в Башкирии изменится время действия ночного «комендантского часа» для несовершеннолетних. Дети до 17 лет не смогут находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 06:00. Ранее, до конца сентября, запрет начинал действовать с полуночи.
Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, ограничения установлены законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан». Он подчеркнул, что осенью темнеет раньше, и нахождение детей на улице в ночное время связано с повышенными рисками, включая дорожно-транспортные происшествия.
Спикер отметил, что запрет направлен в первую очередь на родителей и напоминает им об ответственности за безопасность детей.
За нарушение требований законодательства предусмотрена административная ответственность — штраф от 500 до 2000 рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.