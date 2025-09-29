Ричмонд
В Приморье за неделю родилось 310 малышей

Более ста семей в крае впервые стали родителями, а 62 семьи — многодетными.

Источник: Комсомольская правда

За последнюю неделю в Приморском крае на свет появились 310 новорожденных. Радость родительства впервые испытали 118 семей.

По данным краевого министерства здравоохранения, среди новорожденных — 169 мальчиков и 141 девочка. Статистика показывает, что семьи края активно растут: в 104 семьях родились вторые дети, 62 семьи получили статус многодетных, а в 28 семьях родились уже четвертые, пятые и даже шестые дети. За неделю в регионе также зафиксировано рождение одной двойни.

Самым крупным ребенком стал мальчик весом 5 килограммов, который родился в Клиническом родильном доме № 3 Владивостока.

В минздраве напоминают, что подготовиться к рождению здорового ребенка помогает диспансеризация репродуктивного здоровья. Пройти бесплатное обследование могут как мужчины, так и женщины в поликлиниках по месту жительства.

Поддержка семей с детьми и стимулирование рождаемости в Приморье продолжается в рамках национального проекта «Семья».