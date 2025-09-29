В Приморье за неделю родилось 310 малышей

По данным краевого министерства здравоохранения, среди новорожденных — 169 мальчиков и 141 девочка. Статистика показывает, что семьи края активно растут: в 104 семьях родились вторые дети, 62 семьи получили статус многодетных, а в 28 семьях родились уже четвертые, пятые и даже шестые дети. За неделю в регионе также зафиксировано рождение одной двойни.