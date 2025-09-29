В Москве на ВДНХ прошел гастрономический фестиваль «Урожайный разгуляй»

Гастрономический фестиваль «Урожайный разгуляй» состоялся 27−28 сентября в семейном парке интерактивного фермерства и ремесел «Городская ферма» на ВДНХ в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Гости могли покормить, погладить животных и прогуляться с некоторыми из них по «Городской ферме». Также проходили мастер-классы по созданию тыквы из синельной проволоки, плетению браслетов, рисованию кофе на бумаге, жонгляжу и на развитие равновесия. Самых маленьких гостей ждала уютная площадка «Беби-ферма». Там ребята могли попробовать себя в роли фермеров и убрать сено, а также поиграть в развивающие игры.
Кроме того, гости могли принять участие в увлекательном квесте на территории «Городской фермы» и познакомиться с различными ремесленниками. Также у них была возможность продегустировать экотовары и при желании приобрести что-то на память.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.