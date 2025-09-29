В Москве на ВДНХ прошел гастрономический фестиваль «Урожайный разгуляй»

Гости могли покормить, погладить животных и прогуляться с некоторыми из них по «Городской ферме». Также проходили мастер-классы по созданию тыквы из синельной проволоки, плетению браслетов, рисованию кофе на бумаге, жонгляжу и на развитие равновесия. Самых маленьких гостей ждала уютная площадка «Беби-ферма». Там ребята могли попробовать себя в роли фермеров и убрать сено, а также поиграть в развивающие игры.