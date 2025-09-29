Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: промышленность Москвы производит всё необходимое для учебы в школе

Московская фабрика «Феликс» изготовила около 10 тысяч единиц мебели в рамках программы «Моя школа».

Источник: Аргументы и факты

Промышленность Москвы динамично развивается и производит всё, что требуется школьникам для учёбы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«За первые семь месяцев 2025 года заводы выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда, что на 62 процента превышает показатели прошлого года», — написал он в своем канале в мессенджере Max.

По словам главы города, производственные мощности наращиваются как крупными предприятиями, функционирующими много лет, так и фирмами, относящимися к малому и среднему бизнесу. Собянин рассказал о компаниях, которые работают в особой экономической зоны «Технополис Москва».

Мэр уточнил, что эти организации создают инновационные комплексы для уроков. Речь идёт об учебных роботах, наборах для лабораторных занятий по физике, химии и биологии, цифровых партах и панелях.

Кроме того, как отметил глава Москвы, в столице шьют школьную форму и производят ручки из вторсырья. Он также рассказал о заводе ISBC, который каждый год выпускает более полумиллиона карт «Москвенок» — специальные пропуска для школьников и родителей детей, ходящих в детский сад.

Помимо этого, московские предприятия производят оборудование, обеспечивающее комфорт в учебных заведениях. В их число входят завод «Спецкабель», поставляющий безопасные кабели, и «ГалВент», изготавливающий вентиляционные системы. Собянин также упомянул фабрику «Феликс», которая собрала около 10 тысяч единиц мебели в рамках реализации программы «Моя школа».

Напомним, 18 августа Сергей Собянин проинформировал, что в Москве в сфере промышленности, научных разработок и информационных технологий работают более 140 тысяч организаций. Мэр добавил, что их доля во всём технологическом бизнесе РФ составляет 17,5%.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше