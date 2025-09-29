Собянин: промышленность Москвы производит всё необходимое для учебы в школе

Промышленность Москвы динамично развивается и производит всё, что требуется школьникам для учёбы, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«За первые семь месяцев 2025 года заводы выпустили бумажных канцелярских принадлежностей почти на 1,9 миллиарда рублей и интерактивного оборудования — на 1,1 миллиарда, что на 62 процента превышает показатели прошлого года», — написал он в своем канале в мессенджере Max.
По словам главы города, производственные мощности наращиваются как крупными предприятиями, функционирующими много лет, так и фирмами, относящимися к малому и среднему бизнесу. Собянин рассказал о компаниях, которые работают в особой экономической зоны «Технополис Москва».
Мэр уточнил, что эти организации создают инновационные комплексы для уроков. Речь идёт об учебных роботах, наборах для лабораторных занятий по физике, химии и биологии, цифровых партах и панелях.
Кроме того, как отметил глава Москвы, в столице шьют школьную форму и производят ручки из вторсырья. Он также рассказал о заводе ISBC, который каждый год выпускает более полумиллиона карт «Москвенок» — специальные пропуска для школьников и родителей детей, ходящих в детский сад.
Помимо этого, московские предприятия производят оборудование, обеспечивающее комфорт в учебных заведениях. В их число входят завод «Спецкабель», поставляющий безопасные кабели, и «ГалВент», изготавливающий вентиляционные системы. Собянин также упомянул фабрику «Феликс», которая собрала около 10 тысяч единиц мебели в рамках реализации программы «Моя школа».
Напомним, 18 августа Сергей Собянин проинформировал, что в Москве в сфере промышленности, научных разработок и информационных технологий работают более 140 тысяч организаций. Мэр добавил, что их доля во всём технологическом бизнесе РФ составляет 17,5%.