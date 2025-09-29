Собянин: промышленность Москвы производит всё необходимое для учебы в школе

Кроме того, как отметил глава Москвы, в столице шьют школьную форму и производят ручки из вторсырья. Он также рассказал о заводе ISBC, который каждый год выпускает более полумиллиона карт «Москвенок» — специальные пропуска для школьников и родителей детей, ходящих в детский сад.