Появилась информация об огромном долге певца Гарика Сукачева перед ФНС

Певец Гарик Сукачкев задолжал налоговой почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, налоговая выставила музыканту счет на 812 тысяч рублей. Если артист не погасит задолженность вовремя, то ему грозит блокировка счетов и закрытие въезда за границу, отмечает канал.
Издание также отмечает, что сейчас артист активно гастролирует и на ближайшие шесть месяцев у него запланировано как минимум семь мероприятий в разных городах. В октябре артист выступит в Краснодаре.
Стоит отметить, что сам Гарик Сукачев и его представители никак не комментировали новость о задолженности.
