Появилась информация об огромном долге певца Гарика Сукачева перед ФНС

SHOT: Певец Гарик Сукачев задолжал налоговой почти миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

Певец Гарик Сукачкев задолжал налоговой почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, налоговая выставила музыканту счет на 812 тысяч рублей. Если артист не погасит задолженность вовремя, то ему грозит блокировка счетов и закрытие въезда за границу, отмечает канал.

Издание также отмечает, что сейчас артист активно гастролирует и на ближайшие шесть месяцев у него запланировано как минимум семь мероприятий в разных городах. В октябре артист выступит в Краснодаре.

Стоит отметить, что сам Гарик Сукачев и его представители никак не комментировали новость о задолженности.

Между тем, пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с NEWS.ru прокомментировала новость об иске к народному артисту из-за долга по кредиту. По ее словам, произошло недоразумение.