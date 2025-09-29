Россиянам могут начать выплачивать компенсации за утечку персональных данных, однако сейчас определить размер ущерба может только суд, и пострадавшие должны подавать иск самостоятельно. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
На практике реальные выплаты получают единицы, обычно они не превышают пяти тысяч рублей. В связи с этим Всероссийский союз страховщиков предложил ввести гарантированные выплаты всем, чьи данные оказались скомпрометированы. В Союзе считают, что операторов данных следует обязать страховать риски или формировать специальный фонд для компенсаций.
Роскомнадзор при этом будет фиксировать факты утечек и определять круг пострадавших. Такой подход позволит ускорить процесс и сделать выплаты более доступными для граждан.
По словам президента ВСС, новая мера может заработать уже в следующем году. Размер компенсации будет зависеть от типа утекшей информации и степени ущерба, причиненного пострадавшим, передают «Известия».
Ранее, 31 июля, специалисты по кибербезопасности обнаружили в Сети сообщения об утечке 250 тысяч строк email, имен и идентификаторов российских пользователей соцсети TikTok.