Россиянам могут начать выплачивать компенсации за утечку персональных данных

На практике реальные выплаты получают единицы, обычно они не превышают пяти тысяч рублей. В связи с этим Всероссийский союз страховщиков предложил ввести гарантированные выплаты всем, чьи данные оказались скомпрометированы. В Союзе считают, что операторов данных следует обязать страховать риски или формировать специальный фонд для компенсаций.