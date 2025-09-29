В НСО 12 тысяч долгожителей старше 90 лет при населении 2,8 миллиона

В Новосибирской области зафиксировано значительное число долгожителей — более 12 тысяч человек в возрасте 90 лет и старше проживают на территории региона с общим населением около 2,8 миллиона человек, где почти каждый четвертый житель относится к старшей возрастной группе. Статистические данные о возрастной структуре населения и ожидаемой продолжительности жизни, достигшей 72,2 года, были представлены министром труда и социального развития Новосибирской области Еленой Бахаревой на оперативном совещании в правительстве региона.