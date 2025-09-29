Ричмонд
ФСБ: в Севастополе задержана шеф-повар, которая хотела отравить бойцов СВО

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о госизмене.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе задержана шеф-повар одного из заведений общественного питания, которая сотрудничала с украинской разведкой и хотела отравить бойцов СВО, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что женщина1980 года рождения в сентябре 2023 года через WhatsApp установила конфиденциальные отношения с ГУР Минобороны Украины и собирала разведданные о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники российской армии на территории Севастополя.

Установлено, что фигурантка направляла представителям ГУР фото мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые ВСУ использовали для планирования ракетных атак.

Кроме того, женщина, работая шеф-поваром в одном из городских заведений, планировала отравить бойцов СВО.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Женщина арестована.

Ранее в в Мордовии был задержан агент ГУР, передававший сведения о критической инфраструктуре республики и о сотруднике МВД для организации его убийства.