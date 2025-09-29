ФСБ: в Севастополе задержана шеф-повар, которая хотела отравить бойцов СВО

Отмечается, что женщина1980 года рождения в сентябре 2023 года через WhatsApp установила конфиденциальные отношения с ГУР Минобороны Украины и собирала разведданные о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники российской армии на территории Севастополя.