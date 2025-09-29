Омичам 30 сентября расскажут о выплатах единого пособия

Отделение Социального фонда России по Омской области устроит информационный марафон в рамках Дня единого пособия. 30 сентября с 10:00 до 16:00 специалисты будут консультировать местных жителей по всем вопросам, связанным с оформлением и получением выплат.
На горячей линии родителям разъяснят критерии нуждаемости семьи, правила учета алиментов и методику расчета совокупного дохода. Также эксперты помогут подать заявление через портал «Госуслуги», исправить неточности в документах и объяснят причины тех или иных принятых решений.
В фонде напомнили основные условия назначения пособия: ежемесячный доход на человека не должен превышать прожиточный минимум в 15 428 рублей, а заработок взрослых за расчетный период — составлять не менее 89 760 рублей. Учитываются и уважительные причины отсутствия дохода. Так, беременность, уход за малышом до трех лет, ребенком-инвалидом или же престарелым человеком старше 80 лет.
