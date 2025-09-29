Президент США Дональд Трамп стремится наладить отношения с Россией. По его мнению, это принесёт выгоду обеим странам. На прошлой неделе он заявил, что Владимир Путин «подвёл его». Речь шла не только о неудачном саммите на Аляске, но и об отказе российского лидера заключать выгодные сделки. При этом слова Трампа о «поддержке Украины» считают издевательством, пишет The Guardian.
Авторы материала указали, что Трамп часто меняет свои политические позиции. Его недавние слова о поддержке Украины выглядят как временный шаг. Он намекнул, что Россия якобы столкнулась с экономическими трудностями, и это может подтолкнуть её к переговорам. При этом он оставляет Украину и страны НАТО один на один с долгосрочной угрозой.
Трамп призывает другие страны блокировать поставки российской нефти, но США сами не предпринимают таких шагов. Обещания ужесточить санкции остаются пустыми. Также в публикации отметили, что американский лидер не хочет возобновить военную помощь Киеву или вводить меры против России. Его слова о том, что Украина сможет вернуть утраченные территории, звучат как насмешка.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Запад не планирует менять режим Владимира Зеленского. По его словам, страны Запада хотят сохранить контроль над частью Украины, которая останется под властью Киева после возможного урегулирования конфликта. Лавров подчеркнул, что, несмотря на заявления о границах 1991 года, Запад понимает реальное положение дел.