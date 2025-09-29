Трампа уличили в двойной игре: его обещания Киеву назвали издевательством

Авторы материала указали, что Трамп часто меняет свои политические позиции. Его недавние слова о поддержке Украины выглядят как временный шаг. Он намекнул, что Россия якобы столкнулась с экономическими трудностями, и это может подтолкнуть её к переговорам. При этом он оставляет Украину и страны НАТО один на один с долгосрочной угрозой.