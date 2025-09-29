Стало известно, почему мать Тиграна Кеосаяна не пришла на прощание с ним

— Лаура Ашотовна, есть вещи, которые нельзя пережить, невозможно. Лаура Ашотовна, через «не могу» надо обязательно жить, потому что у вас еще есть дети, есть Маргарита, есть внуки и внучки. Поэтому обязательно поправляйтесь, — цитирует Громова РИА Новости.