Стало известно, почему мать Тиграна Кеосаяна не пришла на прощание с ним

Мама телеведущего и продюсера Тиграна Кеосаяна, Лаура Геворкян, не посетила церемонию прощания с режиссером. Причину ее отсутствия объяснил первый замглавы администрации президента Алексей Громов.

Мама телеведущего и продюсера Тиграна Кеосаяна, Лаура Геворкян, не посетила церемонию прощания с режиссером. Причину ее отсутствия объяснил первый замглавы администрации президента Алексей Громов.

— Лаура Ашотовна, есть вещи, которые нельзя пережить, невозможно. Лаура Ашотовна, через «не могу» надо обязательно жить, потому что у вас еще есть дети, есть Маргарита, есть внуки и внучки. Поэтому обязательно поправляйтесь, — цитирует Громова РИА Новости.

Чиновник также обратился к супруге режиссера, журналистке Маргарите Симоньян. Он отметил, что никогда не забудет Кеосаяна.

Прощание с продюсером прошло на Олимпийском проспекте. Проводить Кеосаяна в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, коллеги и поклонники. Как прошла церемония прощания с режиссером — в материале «Вечерней Москвы».

О смерти телеведущего 26 сентября сообщила Маргарита Симоньян. Продюсер много лет испытывал серьезные проблемы с сердцем, а в январе перенес клиническую смерть и впал в кому. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути Кеосаяна.

