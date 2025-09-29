Сквер имени Плевако и улица Героев спецназа появятся в Челябинске

Об этом сообщает городской Комитет по культуре по итогам заседания Экспертной комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры, муниципальных объектов.
В областном центре улица, соединяющая Днепропетровскую и 1-ю Рыбинскую в Ленинском районе, присвоят имя маршала Шапошников.
Сквер, территориально расположенный на пересечении улиц Воровского и Тимирязева в Советском районе, будет носить имя Федора Плевако.
Проезд от улицы Блюхера до ЖК «Слава» в Советском районе будет именоваться «Улица Героев спецназа».
Также появится сквер имени Бесчастнова — он напротив дома 86 по Свердловскому проспекту в Центральном районе.